王毅：國強必霸壓根不是我們的選擇

中國外交部部長王毅（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）“這位先生微笑著說出了非常尖銳的語言，”王毅回應一位外媒記者提問時說。



8日上午，十三屆全國人大二次會議舉行記者會，邀請國務委員兼外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。



彭博社記者提問說，最近幾個月，中國大使指責加拿大“白人至上”，說瑞典警方“不人道”，並且表示特朗普的政策正在讓美國成為全世界的敵人。為什麼中國的外交官在世界舞台上使用這麼有侵略性的語言？這種方式能進一步推動中國的外交目標嗎？



王毅指出，咄咄逼人從來不是中國的傳統，國強必霸壓根不是我們的選擇。當然，和其他國家一樣，中國也要維護自己的正當合法權益，更不會容忍國家的主權和尊嚴受到侵害。一旦出現這樣的情況，任何中國的外交官，不管身處何地，都會堅定不移地表明我們的立場。



他強調，作為綿延五千年而未中斷的文明，中國可以說是世界上最具連續性和最具可預測性的國家。與不同的文明相互尊重、與世界各國和平相處、與國際社會合作共贏始終是我們追求的理想、信念和目標。中國必將走向強大，但不會更加強硬。中國崇尚獨立自主，但不會獨斷專行。中國當然要堅定維權，但不會謀求霸權。不管發展到什麼程度，中國都會根據事情本身的是非曲直作出公正的判斷，都將堅持在國際法框架下依法行事。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：劉瓅澤）

