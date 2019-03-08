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中評現場：蔣萬安質詢旁聽高中女生驚呼好帥
http://www.CRNTT.com   2019-03-08 12:16:09


藍委蔣萬安。（中評社 張嘉文攝）
　　中評社台北3月8日電（記者　張嘉文）“行政院長”蘇貞昌今天率領“內閣”到“立法院”接受總質詢，中國國民黨“立委”蔣萬安今天排在第四位上場質詢，由於議場二樓有北一女學生前來旁聽，眾女學生見蔣萬安走上質詢台時起了一陣騷動，有女學生驚呼“本人好帥！”並趕緊拿出手機拍照或錄影，成為議場內枯燥質詢一段小小插曲。 


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