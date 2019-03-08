柯文哲訪美行程公布　沒進白宮、國務院

柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月8日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲16日即將啟程訪問美國，其中19、20日在華盛頓的行程中，並沒有安排參訪國務院，僅有到華盛頓傳統基金會公開演講，與民進黨桃園市長鄭文燦日前高規格造訪白宮、國務院的行程差了一截。對此，台北市府發言人劉奕霆則強調，“目前我們知道的是這樣。”



針對柯文哲16日訪美行程有許多不公開之處，柯文哲8日受訪時表示，有嗎？他不曉得，他的態度就是客隨主便，行程中如果是華盛頓、紐約有牽涉到政治問題的，就是給AIT安排。他學到一課是“不爭才是爭”，意思就是你說要去哪，不見得可以，方便就好嘛。



柯文哲16日即將啟程訪問美國，17日早上8點與哥倫比亞大學政治系教授、東亞研究所主任黎安友（Andrew James Nathan）進行早餐會，之後參訪911國家紀念博物館，中午在華園餐廳與紐約台裔美籍政要午餐會，至於對象是誰則還未公布。之後參訪紐約當代藝術博物館，下午3點則與大紐約地區台灣留學生座談，晚上6點半則在喜來登與大紐約地區僑界宴會，這場也是新竹中學校友透過校友網路自發籌辦的僑宴。



柯文哲18日行程早上10點多前往台北駐紐約辦事處，停留1個半小時，下午則規劃安排參訪紐約市政機構，但還有待確認相關行程，而4點半後乘車前往華盛頓，晚間柯文哲則與媒體餐敘。



柯文哲的19日行程整天都在華盛頓，早上參訪美國國會大廈、水岸碼頭，中午則與華盛頓市府官員餐敘，官員名單待確認，而下午則參訪史密森學會、林肯紀念堂，晚間則出席駐美代表處在雙橡園舉辦的歡迎晚宴，市府也規劃將直播導覽雙橡園，整天並沒有安排國務院的行程。