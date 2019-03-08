王毅：中印合作應像長江和恒河一樣奔湧向前

王毅（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日上午，十三屆全國人大二次會議舉行記者會，邀請國務委員兼外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。談到中印關係，王毅表示，現在的關鍵是如何把兩國領導人的戰略共識擴展為兩國社會各界的共同認知，轉化為兩國人民的自覺行動。為此，中方願同印方一道，全面加強務實合作，特別是人文交流，讓中印友好與合作像長江和恒河一樣奔湧向前，為兩國關係的發展不斷注入強勁持久動力。



王毅表示，2018年是中印關係史上具有重要意義的一年。習近平主席同莫迪總理舉行歷史性的武漢會晤，開創了中印高層交往的新模式，增進了兩國領導人的互信和友誼，也明確了中印關係發展的大方向。這個大方向是什麼？就是作為擁有27億人口的兩大文明古國，作為兩大發展中國家和兩大新興經濟體，我們應當互為實現各自夢想的合作夥伴，互為發展本國經濟的重要機遇，攜手為亞洲的振興與繁榮作出應有貢獻。我們看到，一年來中印兩國政府部門在落實兩國領導人共識方面做了很多努力，也取得了很多成果。我認為，現在的關鍵是如何把兩國領導人的戰略共識擴展為兩國社會各界的共同認知，轉化為兩國人民的自覺行動。為此，中方願同印方一道，全面加強務實合作，特別是人文交流，讓中印友好與合作像長江和恒河一樣奔湧向前，為兩國關係的發展不斷注入強勁持久動力。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者 胡振華）



