王毅：南海和平的鑰匙應掌握在地區國家手中

王毅（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日上午，十三屆全國人大二次會議舉行記者會，邀請國務委員兼外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。談到南海問題，王毅表示，中國將同東盟國家一道，保持定力、排除干擾，在協商一致基礎上不斷加快推進磋商進程。



有記者提問說，中國去年表示要在三年內談成《南海行為準則》，也就是COC。請問，目前COC的談判進程是否有望加速？另外有一些輿論認為，COC的磋商過程不透明，尤其是針對COC是否具有法律約束力的問題公布的信息不多，請問您對此有何回應？



王毅指出，近年來南海局勢經過了一個由亂向好的過程。事實證明，直接當事國通過談判解決具體爭議、中國和東盟國家共同維護地區穩定這一雙軌思路是解決南海問題的正道。當前，“南海行為準則”的磋商進程不斷加快，“路線圖”已經非常明確。中方主動提出，三年之內，也就是在2021年之前達成準則的目標，展現了我們的誠意和擔當。越來越多的東盟國家開始支持和同意中方加快磋商的建議。“準則”是《南海各方行為宣言》的升級版，將會更好適應這個地區的需求，更有效規範各方的行為，更有力維護南海的航行安全和自由，為中國和東盟各國之間增進互信、管控分歧、促進合作、維護穩定發揮應有作用。中國將同東盟國家一道，保持定力、排除干擾，在協商一致基礎上不斷加快推進磋商進程。當然，任何談判在過程當中都是不會對外公布的，這是一個慣例。但我們會保持必要的透明度，適時地對外公布談判進展情況。



他表示，南海局勢事關地區穩定，“準則”磋商受到外界關注也是很正常的。我們歡迎善意的建議，但反對別有用心的炒作和干涉。南海和平穩定的鑰匙應該掌握在地區國家自己手中，“南海行為準則”應當由地區國家共同制定、共同遵守，並共同承擔責任。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者 胡振華）

