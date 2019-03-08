王毅：中國護照的“含金量”不斷提高

中國外交部部長王毅（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日上午，十三屆全國人大二次會議舉行記者會，邀請國務委員兼外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。會上，王毅就領事服務問題回答記者提問時表示，2019年，我們將繼續推出護民、便民、惠民等方面的領事新舉措。



王毅表示，“我每年都會回答一個關於領事保護方面的問題，這也是外交接地氣的一個表現。現在越來越多的中國人走出國門，大家最關心兩件事：一是安全，二是便利。為此，我們正在積極構建海外中國平安體系，讓大家海外旅行更加安全、安心和順心。”



他指出，過去一年，外交部和駐外使領館共處理了8萬多起領事保護案件，平均每6分鐘就要處理一起。12308領保熱線接聽了37萬多通來電，比2017年翻了一番。我們還實現了海外中國公民申報護照“只跑一次”，建成了領事信息服務新媒體矩陣。目前給予中國遊客免簽或落地簽待遇的國家和地區已經達到72個，中國護照的“含金量”不斷提高。



王毅說，2019年，我們將繼續推出護民、便民、惠民等方面的領事新舉措。一是優化升級12308手機APP，開通掌上“服務大廳”，增加新的預約和查驗功能。二是在駐外使領館逐步開通移動支付，提供更多“指尖上的領事服務”。三是加快推進領事保護與協助工作立法，實現領保工作法制化、規範化，更好地依法維護中國公民的正當權益。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：劉瓅澤）

