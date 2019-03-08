王毅：中朝傳統友誼煥發出勃勃生機

王毅外長（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日上午，十三屆全國人大二次會議舉行記者會，邀請國務委員兼外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。談到中朝關係，王毅表示，中朝之間的友誼由兩國老一輩領導人親手締造和培育，是我們雙方共同的寶貴財富，不應也不會受到一時一事的影響。今年是中朝建交70周年，對兩國關係具有承前啟後、繼往開來的重大意義。



王毅表示，在過去不到一年時間裡，習近平總書記與金正恩委員長四次會晤，創下了中朝建交70年以來前所未有的記錄，這將載入中朝關係的史册。在兩國最高領導人的共同引領和推動下，中朝傳統友誼煥發出勃勃生機，兩國關係也由此掀開了新的時代篇章。



他指出，中朝之間的友誼由兩國老一輩領導人親手締造和培育，是我們雙方共同的寶貴財富，不應也不會受到一時一事的影響。今年是中朝建交70周年，對兩國關係具有承前啟後、繼往開來的重大意義。傳承和發展中朝傳統友好，符合雙方共同利益，也是中方的堅定選擇。我們將全力支持朝方走符合自身國情的發展道路，在社會主義建設事業中不斷取得新的進展；我們將全力支持朝方實施新的國家戰略，集中力量發展經濟、改善民生；我們將全力支持朝方堅持半島無核化大方向，在實現無核化進程中解決自身正當關切。總之，我們願同朝方攜手共創新時代的中朝關係，維護好兩國人民的根本利益，維護好半島問題的政治解決進程，維護好地區的和平與穩定。





（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：馮帆）

