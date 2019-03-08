晏揚清：一國兩制是兩岸統一唯一之道

義守大學通識教育中心副教授晏揚清。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月8日電（記者 高易伸）義守大學通識教育中心8日舉辦第11屆“兩岸關係研討會”，該校通識教育中心副教授晏揚清表示，一國兩制是兩岸統一的唯一之道，應廣納台灣各界意見，落實合情合理安排。針對“統一的基礎”為何，統一後名稱問題，他提出三共主義”（共有、共治、共享），讓台灣同胞分享大陸發展機遇，則兩岸幸矣。



晏揚清進一步提到，一國兩制在台灣之所以沒市場包括“早期被污名化”、“國民黨對中華民國的堅持”、以及民進黨的“不當類比”等，香港因素也是主因，但一國兩制未來仍將是統一的唯一之道。



此外，佛光大學未來學系教授謝正一引言認為，台灣的不確定性正在升高，執政當局應降低兩岸不確定因子。謝表示，民進黨硬拗九二共識等同“一國兩制”是非常不道德的，但現在資訊發達，不見得混得過去。



謝正一表示，兩岸之間更需要“和平協議”的不是中國大陸而是台灣，兩岸本來就應該共同謀求和平，難道台灣想打仗嗎？“和平協議”不是“投降”，而是雙方都有“同意”基礎。不過和平協議若要簽訂，大陸一定會把“追求國家統一”納入協議內。但協議內容短中長期怎麼簽，就考驗美中台三方的關係。



義守大學主辦兩岸關係研討會，協辦單位包括中華兩岸事務交流協會、高雄市兩岸和平發展促進會與高雄市全台大專通識教育學會，十多位學者發表論文。



研討會分為上下午場次，分別針對“國家體制研究”、“政府治理”、“兩岸民間交流與認同問題”、“兩岸關係發展趨勢”等進行發表。甘肅社會主義院也有趙憲章、張金國等師生與會。