中日關係下一步怎麼走？王毅：知行合一

王毅外長（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）“中日關係在每年記者會上都會受到關注，而且問題提得很早。今天到最後才提出中日關係這個問題，說明中日關係已趨向穩定，”在8日上午召開的十三屆全國人大二次會議記者會上，國務委員兼外交部長王毅說到。



有記者提問，安倍首相去年10月訪問中國的時候，邀請習主席訪問日本。大家都非常期待習主席在今年6月出席大阪G20峰會，也很關注屆時能否對日本進行國事訪問，您對此有什麼看法？日本和中國的關係最近得到很大改善，當然還存在一些問題。如果習主席訪日能夠實現，為了兩國關係取得更大發展，您認為雙方應該怎麼做？



王毅回應說，去年以來，中日關係終於重回正軌，呈現出改善發展的良好勢頭，這完全符合兩國人民的共同利益。事實表明，只要日方客觀理性看待中國的發展，切實遵循迄今達成的各項政治原則，中日關係就能夠排除障礙和干擾，迎來穩定和光明的前景。與此同時，中日合作的潛力也就能夠得到充分發掘，開辟出更為廣闊的合作空間。



他指出，當然，中日關係的改善還只是剛剛起步。接下來要做的應該是“知行合一”。真正做到誠實對待歷史，客觀認識現實，積極開創未來，以腳踏實地的行動沿著正確的方向堅定不移地向前走。相信通過雙方共同努力，鑄牢政治基礎，深化互利合作，增進民間友好，中日關係就能進入一個穩定發展期，各領域交流會越來越頻繁，高層交往自然也就會水到渠成。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：馮帆）

