王毅：服務國內發展是中國外交的重要使命

王毅（中評社 林艶攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日上午，十三屆全國人大二次會議舉行記者會，邀請國務委員兼外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。談到外交部服務國內發展的工作情況，王毅表示，服務國內發展是中國外交的重要使命，今年我們將按照中央的統一部署，進一步做好服務國內發展這篇大文章。



王毅指出，中國仍然是一個發展中國家，服務國內發展是中國外交的重要使命。近年來，我們著力打造外交服務發展的三大平台：一是以主場外交為平台，提升各主辦城市的國際知名度和發展格局。二是以共建“一帶一路”為平台，支持各地方同沿線國家開展交流合作。三是以外交部省區市全球推介活動為平台，重點協助中西部地區擴大對外開放。



關於今年的工作規劃，他表示，今年我們將按照中央的統一部署，進一步做好服務國內發展這篇大文章。我們將以“新時代中國，70年成就”為主題，辦好今年的省區市全球推介，助力更多地方走向世界。我們將按照“辦好一個會，搞活一座城”的思路，繼續支持地方打造國際活動品牌。我們還將積極牽線搭橋，鼓勵企業繼續有序“走出去”，切實維護好他們的正當權益。我們將繼續辦好“外交外事知識進黨校”、“進高校”、“進企業”系列活動，主動上門做好信息服務。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者 胡振華）



