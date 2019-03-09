社評：IS最後據點攻克在即未來反恐更嚴峻

逃離巴古玆鎮的難民中不乏極端分子 中評社香港3月9日電（評論員 樂國平）近期，美國支持的敘利亞民主軍（即在敘的庫爾德武裝）將IS（“伊斯蘭國”極端組織）在敘利亞東北部的最後一處佔領區巴古玆鎮團團包圍。在包圍過程中，多數IS極端分子選擇投降，少數負隅頑抗者等待殞命，亦有大量全身裹著黑袍的IS成員家眷以難民身份逃出包圍圈各謀生路。這場決戰已經沒有懸念，IS將喪失其最後一片“國土”，這無疑是艱苦卓絕的國際反恐戰爭在今年最大的一個勝利。



IS極端組織已有數十年歷史，在美國剛剛入侵伊拉克不久後，該組織就在伊拉克中北部地區產生。這一地區以遜尼派阿拉伯人為主，是薩達姆統治時期的受益者，對美國推翻薩達姆後扶持的什葉派新政府表示不滿，遂用恐怖主義形式實現其政治目的。



早期的IS就製造過綁架、爆炸等活動，一度引起過關注，但直到2013年以前，這個組織總體上還是比較默默無聞。主要原因有二：其一是彼時伊拉克最活躍的恐怖組織是以扎卡維為頭目的“基地”伊拉克分支，其猖獗程度蓋過了其他恐怖組織的風頭。二是因為當時的IS成員大多只是伊拉克本國草根，缺乏資金、先進武器和軍事領袖，難以興風作浪。



但隨著什葉派在伊拉克完全佔據政治主導地位，伊拉克開始對遜尼派實行種種排擠政策，原先薩達姆時代的遜尼派精英眼看與什葉派現政府妥協無望，就開始融入遜尼派極端組織，其中不乏具有軍事謀略的薩達姆政權軍官，這為IS的發展提供了“人才”。



與此同時，“基地”組織伊拉克分支則隨著扎卡維喪命分崩離析，美國喜出望外，以為伊拉克安全局勢已經平穩，開始了逐步從伊撤軍的計劃，低估了伊拉克極端主義的暗流洶湧。

