王金平喊台灣錢淹腳目　謝金河提醒要三思

謝金河表示，王金平喊台灣錢淹腳目要三思。（照片：謝金河臉書） 中評社台北3月8日電／中國國民黨前“立法院長”王金平昨日正式宣布參選2020，兩大目標是兩岸終結戰爭、重新讓台灣錢淹腳目。財信傳媒董事長謝金河今天在臉書發文說，看到台灣錢淹腳目，讓他想到1985到2000年的時代，那時股市從636點漲到12682，房地產則是漲了10倍，這是台灣人發大財的年代。台灣錢淹腳目有時代背景和形成的特質，要再重來不容易，而且後座力更大，王金平什麼都可以喊，但喊台灣錢淹腳目，要謹慎三思。



以下為謝金河臉書全文：



王院長能重新讓台灣錢淹腳目？



1941年3月17日要過79歲生日的王金平院長，選擇在生日前10天，宣布參選2020年的“總統”，他宣示只做四年，兩個大目標，一是兩岸終結戰爭，二是重新讓“台灣錢淹腳目”。



看到台灣錢淹腳目，我想到1985到2000年的時代，那時股市從636點漲到12682，房地產則是漲了10倍，這是台灣人發大財的年代。



1985年台灣股市開戶人數只有40萬人，上市公司127家，到1999年，開戶人數暴增到503萬人，也就是說15歲以上的人，每三個人就有一個是股票族。那時館前路的證券公司營業大廳根本擠不進去，加上一個鴻源集團吸金，台灣人幾乎瘋狂，最後是四個封閉型基金天天漲停，從10元漲到66元。房地產則是漲到無殻蝸牛夜宿仁愛路。



最後泡沫吹破了，股市從12682跌到2485，房地產公司破產成群結隊，股民財富損失慘重。照片中有一張是1988年國民黨宣傳利多與長紅，股市崩盤，那時“立委”，也是股市大户林文郎率領民眾到交易所抗議，當時交易所總經理是趙孝風。



台灣錢淹腳目有時代背景和形成的特質，要再重來不容易，而且後座力更大，王院長什麼都可以喊，但喊台灣錢淹腳目，要謹慎三思。