二月二習俗有何寓意　專家詳解＂龍抬頭＂

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月8日電／3月8日，農曆“二月二”，民間俗稱“龍抬頭”的日子，標誌著春回大地，萬物復甦。那麼，“龍抬頭”的說法源自哪裡？一些習俗有何寓意？民俗專家對此進行了解釋。



天津社科院研究員羅澍偉介紹說，龍，作為炎黃子孫的精神圖騰，不僅是祥瑞之物，更是和風化雨的主宰。古人認為，負責行雲布雨的龍和其他動物一樣也是要蟄伏的，“聞雷聲而動”“春分登天”可以看成是“龍抬頭”一說的原始。



從節氣上說，農曆二月初，正處在“雨水”“驚蟄”和“春分”之間，氣溫回升，大地解凍，很多地方特別是北方地區開始降雨，為不失農時，“二月二，龍抬頭，大家小戶使耕牛。”在春耕將始之時，敬龍祈雨，目的是盼望五穀豐登。



從天文學上來說，我國古代用28宿來表示日月星辰在天空的位置，並劃分為東西南北4宮，東宮7宿由30顆恒星組成，被想象成一條南北伸展的青龍。每到春分後黃昏時，青龍七宿中的兩顆“龍角星”就會從東方地平線上出現，其餘各星組成的龍身還隱沒在地平線以下，猶如“龍抬頭”。



“二月二”這天，我國民間有“理髮”“舞龍”等習俗。羅澍偉表示，過“二月二”的習俗，約從元代開始，形成於北方城鄉地區。元人熊夢祥《析津志》記載元大都風俗，已有“二月二，謂之龍抬頭”之說。明代沈榜在《宛署雜記》中說：“都人呼二月二為‘龍抬頭’，鄉民用灰自門外蜿蜒布入宅廚，旋繞水缸，呼為‘引龍回’。用面攤煎餅。熏床炕，令百蟲不生。”



清代男子薙發，但正月有不動刀的“禁忌”，因此，一到“二月二”，皆“於是日櫛薙，蓋取‘龍抬頭’之意”。清代潘榮陛在《帝京歲時紀勝》中如是說。如今，連女士也在這天美發了。在“二月二”，人們紛紛走進理髮店，重塑髮型，為的是讓自己鴻運當頭，一年都有“精神頭”。



2016年3月10日，當日是農曆二月初二“龍抬頭”，河南省溫縣許多理髮店生意紅火。



為取吉利，“二月二”這一天的飲食也多用“龍”來命名，食餅謂之“龍鱗餅”，食面謂之“龍須面”，吃水餃為“吃龍牙”，吃餛飩為“吃龍眼”，吃油炸糕為“吃龍膽”，吃麻花為“啃龍骨”，吃米飯為“吃龍子”。



3月8日，不僅“龍抬頭”，也是“三八”婦女節。羅澍偉介紹說，“二月二”這天，民間有不少習俗和女性有關，較普遍的是婦女不准動針線，“恐傷龍目”；有的地方，婦女不能洗衣服，怕傷“龍皮”。而北方的一些地區，還有在“二月二”接已出嫁的女兒回娘家的習俗，所謂“二月二，接寶貝兒，接不來，掉眼淚兒”。



（來源：新華社）