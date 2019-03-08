蔡志昇：韓流貨出去人進來　瓦解蔡兩岸高牆

樹德科技大學通識教育中心暨金融學系副教授蔡志昇。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月8日電（記者 高易伸）樹德科技大學通識教育中心暨金融學系副教授蔡志昇今日上午表示，中國國民黨高雄市長韓國瑜製造的“韓流”絕對是台灣選舉上最特殊的案例。韓的“貨出去、人進來”不僅瓦解蔡政府執政築起的兩岸高牆，更讓藍軍選情回春，選民用選票否定民進黨所堅持的法案及價值。



蔡志昇上午出席義守大學通識教育中心舉辦的第11屆“兩岸關係研討會”做上述表示。他認為，回顧2018年地方九合一選舉的十大公投案，貼近國民黨理念的七案（反核食、反空汙、反深澳電廠、以核養綠、愛家三公投等）全數通過，跟民進黨理念相近的3案（東奧正名台灣隊、婚姻平權、性平教育）全數失敗。面對民意反撲，民進黨若再不反思，不僅有愧其“民主進步黨”的黨名初衷，面對2020綠營的政權保衛戰，更是極其不利。



蔡志昇觀察，2018九合一選舉民進黨失敗因素繁多，但最主要在於“中央”執政不得民心，嚴重拖累地方縣市選情，四大“惡政”包含“惡跡昭彰”的東廠（促轉條例、黨產會、“中選會”）、清理無才德卻因酬庸而進入政府周邊機構的官員、打開年金改革決策黑箱，讓社會及在野黨有對話空間、回歸憲政制衡避免濫權，行政機關堅守行政中立等。



蔡志昇指出，蔡政府執政兩年就讓台灣政經發展面臨困境，光觀光收益年減新台幣623億元，三大高雄商圈人潮月減6萬人，這些都是韓國瑜拼經濟、打動人心的背景。



蔡志昇認為，韓國瑜堅定九二共識，且有能力把複雜的話，簡單直白的闡述給社會大眾，除爭取選民認同支持外，也可破除政治對手在話語權上的攻擊或污名。



蔡志昇說，現今韓國瑜民調不因就職蜜月期後而下墜，就是因為個人魅力與其展現出“拼經濟、開大門、交朋友”的積極誠懇。在此過程中也順勢、逐步瓦解蔡政府取得權力後築起的兩岸高牆。這也是韓國瑜在國民黨內以及各家民調中，聲勢不墜且名列前茅的重要因素。