都市劇女主弱變強　仍未改“臉譜化”

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月8日電／電視劇《都挺好》正在浙江衛視、江蘇衛視熱播。劇中，姚晨飾演的蘇家小妹蘇明玉是經濟獨立的職場女強人，叛逆甚至與家庭決裂，卻仍要面對自私的父親、愚孝的大哥、啃老的二哥。這樣突破傳統女性人設的角色，讓不少叱咤於職場，卻深陷家庭矛盾的女性觀眾產生共鳴。



近兩年，獨立自主的“女強人”、“職場女精英”在都市劇中已成為最常見的女性符號。她們經濟獨立，霸道倔強，重視事業遠超個人感情，在職場上連男性也退讓三分。反之，前些年為霸道總裁標配的“傻白甜”、“白富美”，逐漸淪為被吐槽最多的人設，甚至被不少編劇用來反襯“女強人”的獨立自主。



從“男強女弱”到“男強女強”，是女性意識的逐漸覺醒，還是觀眾審美的又一次更迭？在“三八婦女節”之際，新京報盤點了2017－2019年都市劇中重要女性人設，並採訪業內人士，揭秘女強人風靡背後的創作理念。



女性意識的覺醒



從都市劇中的“男強女弱”到“男強女強”，古裝劇也由“白蓮花”成長為“大女主”，觀眾審美的更迭，似乎印證著社會中女性意識的逐漸覺醒。一位不願具名的劇評人W表示，男女性平等是長期被聚焦的社會問題。在長期男權社會審美的流行之下，“霸道總裁愛上灰姑娘”，“傻白甜與傑克蘇”等搭配應運而生；在某一時期，善良、單純、無害、蠢萌，一度成為女性的代名詞。例如流行一時的台劇《惡作劇之吻》、“塘主”誕生的傻白甜劇《杉杉來了》等。“但隨著觀眾對影視劇套路化的審美疲勞，以及女性開始對社會權利擁有更多需求，不依仗男人和家庭，經濟獨立的女性人設，更加滿足了當代女性觀眾的心理需求。她們越來越看重傳播產品對女性地位和價值的正向傳遞。”最明顯的是在電視劇《我的前半生》熱播期間，失去愛情但獲得事業的女二號唐晶，被無數女性觀眾奉為奮鬥的目標；反而得到男主角真愛的女一號羅子君，卻因依仗男主角的幫助逆襲而被抨擊為“三觀不正”。這樣的例子在“大女主”古裝劇中更加不勝枚舉。例如相較探討夫妻關係的《如懿傳》，更具現代女性特征、一路獨自升級打怪的《延禧攻略》更戳中女性觀眾的“爽點”。



編劇韓佩貞也表示，在現今的社會中，與其等待別人伸出援手，不如將掌控權放在自己手中，是比較多的現代女性會選擇的道路，“女性欣賞的角色，通常與自己旗鼓相當，所以男強女強，披荊斬棘，開創人生，更符合現代觀眾的選擇。”



角色人設單一化



雖然獨立自主的女強人，更符合當代社會女性的共鳴追求，但正如“傻白甜”也曾無營養地扎堆熒屏，如今都市劇對職場女性的塑造正逐漸陷入臉譜化。例如在《人間至味是清歡》《愛情進化論》等電視劇中，女性職業的塑造過於懸浮，職場角色也逐漸淪為瑪麗蘇感情線的輔助工具。韓佩貞認為，雖然人設可以簡單歸類為女強人或職場精英，但在故事維度，平衡女性事業和家庭的創作更能取得共鳴，“現在有一個詞特別受到關注，就是‘她經濟’。若能將人設落實於貼合家庭價值，就是常說的接地氣，這些人設就不空泛。有些作品之所以被稱之為偽現實主義，不是創作手法落伍了，而是他們超乎於現實之外。能引起大家有共鳴的，不是這個角色在職場上是否是女強人或是精英，而更多應該是她在職場與家庭中如何取得平衡。”



而女強人的風靡，是否代表傻白甜、白富美徹底失去了市場？韓佩貞坦言，如今人設仍是偏向傻白甜、白富美的甜寵劇，同樣有觀眾買單，主要在於這些角色同樣能讓觀眾看到人物的成長，與面對挫折的能力，“人設多些變化，可以讓市場百花齊放，但女性只等待男性來拯救的戲碼，定然是現在市場的弱勢了。”



（來源：新京報）