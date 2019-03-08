綠委質詢讚日本參展成果　笑稱陳吉仲免切腹

綠委邱議瑩質詢時，說明參加東京食品展的成果，好心情寫在臉上。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月8日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”邱議瑩今日上午在“立法院”質詢時，大談她跟“農委會主委”陳吉仲到東京食品展的成果。她說，“農委會”這次做不好是宣傳不夠多，沒有帶大批媒體或是邀請更多“立委”支持台灣隊，這是未來我們要改進的地方，就算只有一口氣，還是要為台灣努力，不放棄台灣。邱也笑說，陳主委你可以放心了，應該不用切腹自殺。



此外，由於邱議瑩來自屏東，與曾經擔任過屏東縣長的“行政院長”蘇貞昌頗有淵源，她一開質詢就說，今天要質詢蘇院長內心有點忐忑，因為蘇院長看著她長大，就像是她的叔叔，“我要質詢叔叔也蠻怪的”，請蘇院長坐著備詢，她並邀請“農委會主委”陳吉仲上台備詢，並檢討這次東京食品展的成果。



邱議瑩說，她跟陳吉仲到東京食品展，昨晚才回到台灣，今天一早就到“立法院”沒有請假。記者今天問她心得是什麼，又說前“行政院長”賴清德說民進黨只剩最後一口氣，但我們一直在努力，“農委會”這次做不好是宣傳不夠多，沒有帶大批媒體或是邀請更多“立委”支持台灣隊，這是未來我們要改進的地方，就算只有一口氣，還是要為台灣努力，不放棄台灣。



蘇貞昌答覆說，謝謝委員支持親自到日本行銷農產品，人民把責任交給民進黨，我們要盡心盡力為人民、為國家，讓人民滿意。過去不滿意的地方，要謙卑改進，我們在位置上一定要盡心盡力。



蘇貞昌也說，委員跟陳主委到日本努力，得到亮麗成績，這也是最近“農委會”打出來的外銷成績，創下歷史新高。另外，也要把政府為人民做什麼讓外界知道。這次沒有讓更多媒體，以及更多“立委”知道，他也看到這一點。希望未來各部會，在這方面類似辛苦成就的事情，應該讓媒體、“國會議員”多了解、多參與，讓民眾第一時間知道。