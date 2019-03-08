時力主張外國同志可在台結婚　段宜康砲轟

段宜康批時代力量所提的修正動議，根本是在扯同婚法案的後腿。（段宜康臉書） 中評社台北3月8日電／“行政院”版同婚專法《“司法院”釋字第748號解釋施行法》草案，明訂無法跨國同婚。時代力量“立法院”黨團8日針對《涉外民事法律適用法》第46條及46條－1提出修正動議，爭取替境外同志伴侶的跨國婚姻解套。但遭到民進黨團提出異議，退回程序委員會。民進黨“立委”段宜康今日在臉書表示，“這根本是在扯已經步步荊棘的同婚法案後腿”，拜託這種案子別在這個時候提出吧。



段宜康臉書發文表示，時代力量提案要修“涉外民事法律適用法”要讓兩個同婚不合法國家的外國人，都可以來台灣結婚！這根本是在扯已經步步荊棘的同婚法案後腿。你們如果這樣需要掌聲，我替你們拍拍手；但拜託這種案子別在這個時候提出吧！



“行政院”2月21日拍板同婚專法《“司法院”釋字第748號解釋施行法》草案，待“立院”三讀，未來同志可合法結婚、收養另一方血親子女、享繼承權及財產權，也須對婚姻守貞忠誠；《民法》對配偶、夫妻、結婚或婚姻的規定同志都可享有。但仍無法跨國同婚、不能收養無血親關係的孩子。



時代力量提出的修法草案，主張保障跨國伴侶的同婚權益，草案內容提到，若同婚2人中有一方的本國法未承認同性婚姻者，得依同婚合法化國家一方的本國法結婚。