廢核後電價？蘇貞昌：電價不會漲

蘇貞昌（左）與沈榮津（右）。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月8日電（記者 張嘉文）針對蔡政府公布新2025年能源配比，其中燃氣占50%、燃煤27%、再生能源20%，“行政院長”蘇貞昌今天在“立法院”答詢時表示，這是努力的目標，也一定可以達成，而電價也不會有所調漲，因為以目前燃料成本相對低的情況，沒有調漲電價的壓力。



蘇貞昌今天率領“內閣”到“立法院”會備詢，中國國民黨“立委”蔣萬安質詢時關心能源議題。



蔣萬安詢問蘇貞昌，政府公布新2025年能源配比，其中燃氣占50%、燃煤27%、再生能源20%，是否能夠達標？蘇本來說這是努力目標、應該要做，但蔣萬安一再追問，是否能保證一定達成？蘇貞昌才說對。



蔣萬安表示，要達成這樣配比的關鍵是大潭電廠第三天然氣接收站，接收站原定2017年開工，現在已經兩年過去還沒動工，政府設定的目標能達成嗎？



蘇貞昌說，大潭發電廠第三天然氣接收站比原定時間晚才開工，是因為政府更重視環境影響，現在一切都通過環評跟相關程序，“我們會讓工程趕快開工完成，然後達成目標”。



“經濟部長”沈榮津則補充說，目前希望接收站2023年能完成，現在就照環評通過，其中5公頃不影響生態的部分先做。



蔣萬安接著問，“經濟部”說電價計算基礎是根據2025年能否達到這樣的能源配比，那電價到底會不會漲？



蘇貞昌對此回應說，不會，電價調整有委員會、機制，以目前燃料成本相對低的情況，沒有調漲電價的壓力。