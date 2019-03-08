蔡也談貨出去錢進來　韓國瑜：非常好

韓國瑜出席2019高雄醫療觀光元年啟動記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月8日電（記者 蔣繼平）蔡英文臉書標註“貨出去，錢進來”，被指有抄襲中國國民黨籍高雄市長韓國瑜口號“貨出去，人進得來，高雄發大財”的意味。韓國瑜今天受訪表示，台灣現在最需要的就是東西能賣得出去，觀光客、投資客能進到台灣來，蔡用這句話，他覺得也是非常的好。



“農委會”主任委員陳吉仲率團參加日本東京國際食品展，行銷香蕉等農產品，頗有與韓國瑜打對台之意。蔡英文7日透過臉書稱許“農委會”近來外銷創佳績，賣出新台幣五億元香蕉到日本，更用“農業拚經濟，一天簽五億，香蕉銷出去，口袋新台幣。”來當作選傳口號，此外文章更標註“貨出去，錢進來”，似乎跟韓國瑜的競選口號打對台。



韓國瑜選前主打“貨出去，人進得來，高雄發大財”作為口號，選後大力拚經濟並赴新加坡、馬來西亞共促成每年總價值5685萬元新台幣的農漁訂單，為期3年，還有億元合作意向書，後續還有馬來西亞業者正在洽談訂單。



韓國瑜上午出席2019高雄醫療觀光元年啟動記者會記者會後的聯訪，媒體也提問，蔡英文在臉書上“貨出去錢進來”，似乎引用韓市長的名言，可能是在跟你效仿耶，有甚麼看法？



韓國瑜表示，台灣現在最需要的就是東西能賣得出去，觀光客、投資客能進到台灣來，所以“總統”用這句話，我覺得也是非常的好，因為現在經濟真的是太疲軟了。韓國瑜說話時口氣和緩，也對蔡英文表達了肯定。