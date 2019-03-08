大華網路報：繞過大陸能有國際空間嗎？

中評社香港3月8日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，上月21日，世界衛生組織在北京召開流感疫苗選株會議，台灣錯過了出席的機會。不是自始被拒絕，是直到開會當天凌晨一時，才收到邀請函。而這也不是沒有出席的真正原因。



正如有“立法委員”問“外交部長”吳釗燮，北京距離不遠，不能緊急張羅機票前往嗎？吳說，“會被覺得接受世衛組織與中國大陸矮化“我方”的作法”。這就可見，如果趕搭飛機，技術上是可行的，但是，蔡政府從政治考量，不願接受世衛組織和大陸這次的作法。



這就是關鍵了。台灣有辦法繞過大陸，而自行打開國際空間嗎？答案是不可能。這已經在民進黨執政兩年多來，一再被證明的，還要再硬撐，台灣受到的傷，只會更大更重。



就是因為蔡政府搞不好兩岸關係，才會2017、2018連續兩年被世衛大會拒於門外，今年也必將如此。反過來說，如果台灣將來能重返世衛大會，必定是因為兩岸關係改善。因此，根本就是繞不過大陸這個關鍵性因素。



這次流感選株會議，實在不應該直到會議當天凌晨，才通知台灣。但是如果兩岸互動良好，就不會發生這樣的事了。



專欄說，2016年蔡英文剛上任時，台灣固然得以延續原國民黨政府爭取來的，出席世衛大會的機會，不同的是，大會邀請函加註了根據一個中國原則，還有聯合國排除台灣代表權的2758號決議。這種聲明，是此前國民黨執政時所沒有的。



儘管如此，蔡政府還是派團出席了，並沒有採取現在吳釗燮說的，不接受世衛和大陸聯手矮化台灣。到底標準何在呢？令人不解。或者是存在行政疏失的隱情呢？