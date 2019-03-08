陳吉仲：台農產品進軍2020東奧已獲認證

蘇貞昌與陳吉仲（右）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月8日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”邱議瑩今天在“立法院”質詢問到，有關台灣農產品是否進軍2020東京奧運，成為農產品供應鏈？“農委會主委”陳吉仲答覆表示，2020東京奧運要求食品必須要符合他們的安全標章，而今年的東京食品展，台灣的高雄蜜棗、紅蘿蔔等農產品已經有他們日本的安全標章要求，我們會更全面性得到這樣的認證。



“行政院長”蘇貞昌對此表示，有關委員關注農產品成為東京奧運供應鏈，“農委會”針對這一點要努力。至於這次東京食品展豐碩成果，媒體確實參與太少，這點主委已經有表示很大歉意，也請農委是否今天對此召開記者會，向媒體報告說明。



對於農產品外銷，陳吉仲說，台灣農產品價格波動大，不能價格低才賣到日本，價格高就不賣到日本。“農委會”要穩定出口訂單，必須是前一年就講好，“農委會”要利用外銷平台，把所有業者找來，並告訴他們要穩定供貨，後續我們“農委會”全力協助。



邱議瑩表示，如果我們農產品可以成為東京奧運穩定供應練，也對我們農民有很大鼓舞。



邱議瑩問到，台灣參與這次東京食品展，農產品訂單為何？陳吉仲表示，台灣今年有146個攤位參展，貿協統計數字到昨天下午為止，扣除我們水產金額外，3天成交金額是7千萬美元，但展出還有今天最後一天，目前還在統計當中。