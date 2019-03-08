劉結一：我們歡迎韓國瑜市長來大陸參訪

劉結一受訪談韓國瑜月底到大陸參訪看法。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月8日電（記者 黃文杰）大陸國台辦主任劉結一中午接受媒體採訪，被問到中國國民黨高雄市長韓國瑜3月底來大陸看法？劉結一表示，我們歡迎韓市長來大陸，能夠通過這些參訪，給高雄的人民帶來更多的發展的前景，更大的生活上的福利，形成一種兩岸同胞共同向前發展的局面。



十三屆全國人大二次會議台灣省代表團全體會議上午在萬壽莊賓館繼續議程，大陸國台辦主任劉結一親自出席，與台灣省代表團討論大陸國務院總理李克強的政府工作報告，有關兩岸融合。會議結束離開之前，接受媒體採訪。



大陸媒體問，韓國瑜馬上要到大陸兩岸城市交流，您覺得未來有什麼樣可以更大的途徑？我們在交流人員往來，怎樣做出更多的推進交流？



劉結一表示，兩岸城市之間的交流是兩岸同胞交流重要載體，我們一直在九二共識的基礎上，開展各種各樣的兩岸同胞之間的交流，我們歡迎韓國瑜市長來大陸參訪，我們也希望能夠通過這些參訪，給高雄的人民帶來更多的發展的前景，更大的生活上的福利，形成一種兩岸同胞共同向前發展的局面。



劉結一指出，我們也講過，我們願意率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，逐步向台灣同胞提供同大陸同胞一樣的待遇，當然台灣同胞也包括高雄人民，我們也希望通過這些城市之間的交流交往和合作，能夠不斷的密切兩岸同胞之間的情感，增加兩岸同胞之間的交流，通過這些交流，為廣大台灣同胞釋放更多的實現更好經濟發展，實現更美好生活的機遇和活力。