劉結一：看到台灣當局發表很多喪失理智言論

大陸國台辦主任劉結一。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社北京3月8日電（記者 倪鴻祥）大陸國台辦主任劉結一今天出席人大會議台灣省代表團全體會議後接受媒體訪問時表示，兩岸同胞在“九二共識”的基礎上，在堅持“一個中國”原則的基礎上開展著交往交流和合作，一定會逐漸擴大與深化，這也是歷史的大事，一定會朝著這個方向發展。



人大台灣省代表團13人上午在萬壽莊賓館舉行會議，劉結一在台灣團團長黃志賢、國台辦秘書局局長楊毅，人大台灣團成員、台灣原住民陳軍等人陪同下9時準時出席，會議進行到中午才結束，劉結一會後接受媒體聯訪。



對於台灣當局阻撓與威脅民眾赴大陸參與民主協商“兩制台灣”方案。



劉結一表示，台灣當局肯定會阻撓，最近也看到了他們發表了很多實際上是喪失理智的言論，但這些是阻擋不了兩岸同胞朝著推進兩岸關係和平發展，阻擋不了推動兩岸關係和平發展、以及推進祖國和平統一進程不斷邁進的步伐。



劉結一指出，兩岸同胞實際上一直在“九二共識”的基礎上，在堅持“一個中國”原則的基礎上，開展著交往交流和合作，討論各種各樣涉及兩岸關係和民族未來的問題，這些討論一定會逐漸的擴大與逐漸的深化，這是也是一個歷史的大事，一定會朝著這個方向發展。



對於國家領導人習近平在《告台灣同胞書》40週年紀念會上提到兩岸“應通盡通”的概念，劉結一強調，實際上，兩岸關係不斷的加強交流合作，這是反應了兩岸同胞的共同利益，因此它是一定會繼續下去。