李明賢：很多基層欠王金平人情　自認可一搏

李明賢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月9日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨前“立法院長”、現任不分區“立委”王金平宣布參選2020，國民黨台北市議員、前國民黨文傳會主委李明賢接受中評社訪問表示，王金平在中南部的組織動員能力非常強，前“立委”顏清標等人的系統都有在幫王輔選，而王的幕僚團隊也應掌握部分民調，因此王宣布參選代表自認有機會一搏。化解深藍、眷村支持者的誤解，是王民調會不會拉升的關鍵。



李明賢畢業於中國文化大學新聞系，曾任《聯合報》、《自由時報》、《中國時報》記者，2015年朱立倫擔任黨主席時擔任國民黨副主委兼發言人，2017年升任文傳會主委，並在2018年6月辭去文傳會主委一職，投入台北市議員選舉，並成功當選。



李明賢接受中評社訪問時表示，前黨主席朱立倫過去的歷練主要是在北部，包括桃園、新北等，因此王金平認為自己在中南部的實力還是有相當的優勢，特別是在組織動員上，很多前任“立委”的系統都在幫忙王輔選動員，如盧嘉辰（新北市）、許舒博（雲林縣）、顏清標（台中市）等人，也因此王認為很有機會一搏，王的基層組織實力等於過去在政壇幾十年的累積，遍佈全台各地，而王為人海派、廣結善緣，確實很多基層都欠王一份情，因此基層動員非常強。



李明賢說，王金平也有一些幕僚團體專門在做民調，包括以前的“經建會副主委”黃萬翔、世新大學、師範大學系統，他相信王也掌握了一些數據，再加上組織動員的能量，因此王認為自己有機會一搏。



李明賢指出，有些深藍對王金平還是不太諒解、有質疑，包括過去“立法院”的運作、協商機制，與民進黨互動，畢竟成功的背後難免會有包袱，因此王如何化解深藍、眷村支持者的誤解，是王民調能不能拉抬的關鍵。至於民進黨過往肯定有欠王金平人情，未來藍綠陣營2020人選確定後，民進黨還是會猛攻。



被問到黨主席吳敦義保留萬分之一徵召的可能，王金平與朱立倫會不會因利害關係一致而結盟？李明賢認為，其實兩階段徵召的新聞出來後，外界、基層反應並不是很好，他認為走到徵召對國民黨來講就是傷害，朱、王跳出來反對徵召，這也是基層多數人的想法，至於朱、王兩人會不會聯手，倒是不至於，他們應該都是尊重黨內初選機制，參賽者本來就是時有競爭、時有合作。