四位台胞榮膺上海市三八紅旗手稱號

上海市台辦舉辦台籍上海市三八紅旗手頒證儀式（上海台辦供圖） 中評社上海3月8日電（作者 申旌）3月8日上午，上海市台辦舉辦台籍上海市三八紅旗手頒證儀式。市台辦主任李文輝為獲得2017－2018年度上海市三八紅旗手的台胞頒發榮譽證書。市台辦副主任李驍東、上海市台協會長李政宏等出席見證。



上海市台灣同胞投資企業協會常務副會長、競衡集團董事長張簡珍，上海市台協常務理事、日月光集團上海鼎榮房地產開發有限公司副總經理王鏘嵐，上海市台協理事企業、瑞昶食品（上海）有限公司財務經理黃秀雲，極客影業（上海）有限公司總裁陳樂等4位台胞獲此殊榮。



李文輝對4位女台胞在上海國家經濟發展和社會進步中做出的貢獻表示肯定和讚揚。希望台胞優秀女性先進事跡能激勵和影響更多台胞姐妹投身祖國經濟建設的洪流。市台辦也將繼續貫徹“兩岸一家親”理念，深化實踐，為在滬台胞姐妹搭建更好的發展平台。



去年，國務院台辦、國家發改委等部門發布實施《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（簡稱“31條惠台措施”），加快給予台資企業與大陸企業同等待遇，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇。上海也出台了《關於促進滬台經濟文化交流合作的實施辦法》（簡稱“惠台55條”），支持台灣同胞參與本市有關專門獎項及榮譽稱號的評選。本次評選也是上海第一次將在滬工作的台灣同胞納入評選範圍內，正是深化“兩岸一家親”理念，貫徹落實國家“31條惠台措施”和上海“惠台55條”的具體舉措之一。



張簡珍等來自寶島台灣的優秀職業女性，多年來一直在完成自我發展的同時，積極回饋社會，在上海實現高質量發展、創造高品質生活中，主動融入，踏實耕耘，熱情奉獻。參與並支持上海市台協各項工作，在企業良性發展、社會愛心公益、兩岸經濟文化交流等方面均作出了貢獻。