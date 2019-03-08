不回應王浩宇批評　韓國瑜：他不是高雄民代

韓國瑜接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月8日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜今天上午出席2019高雄醫療觀光元年啟動記者會，針對綠黨桃園議員王浩宇近期不斷批韓一事，除了高雄市“新聞局長”王淺秋跟“觀光局”局長潘恆旭都點名反擊來護主之外，韓國瑜會後受訪時也表示，自己選擇不回應的原因是因為王不是高雄的民代，更不懂為什麼桃園市的議員天天眼睛是看著高雄，相信選民心中都有一把尺，來看待這件事。



王浩宇在臉書揭露高雄市長韓國瑜與國台網代表喝酒及近期放假等事，王淺秋昨天開記者會時特別點名王做了反擊之外，潘恆旭也點名民進黨桃園市長鄭文燦縱容王浩宇打韓，並嗆王浩宇若關心高雄就來高雄選“立委”。若到桃園選，他也會奉陪到底，韓的兩大戰將都輪番打王。



對此，韓國瑜上午接受媒體聯訪時表示，不曉得為什麼桃園市的議員天天眼睛是看著高雄，但他卻是桃園市的選民選出來的，自己不予回應的原因，是因為他又不是在我們高雄市當民意代表，然後他也不去監督桃園市的市政，監督桃園市的發展。



至於王浩宇每天都在網路狂打“高雄”的情況，韓國瑜說“天天弄到高雄來，這個我不太理解，我相信桃園市民心中也有一把尺，來看桃園市的民意代表。”媒體又問“有人說他在討好鄭文燦？想要爭取禮讓‘立委’席次？”韓國瑜則回應“我不做揣測，我們把自己的工作做好就好。”



媒體詢問“他批評喝酒的事情，又被網友翻出也喝過啤酒，其他綠營政治人物也都有喝酒照片，這部分你怎看？”



韓國瑜聽到先輕笑了一聲，接著他才回答，這是好多年以前的事情，現在提這個一點意義都沒有，不管每一個企業、做生意的、從事政治活動的，都避不了應酬這一塊，我們都知道自己做什麼，自己不應該做什麼，非常的清楚。