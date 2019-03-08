日產前“掌門”獲保釋　“化裝”離開拘留所

中評社北京3月8日電／雷諾—日產—三菱汽車聯盟前掌門人卡洛斯·戈恩6日在日本獲保釋，以普通工人裝束走出拘留所，乘坐一輛不起眼的小型客車離開。



【從老板到“工人”】



當地時間下午大約4時30分，戈恩走出東京一處拘留所。他穿一套深藍色衣褲，看似工作服，鑲有黃色反光帶，戴藍色帽子、白口罩、眼鏡，身邊圍著六七名警察。



大批記者等候在現場，媒體直升機在空中盤旋。戈恩露面瞬間，現場響起一片相機快門聲。戈恩登上一輛銀灰色“鈴木”牌小型客車離開，媒體直升機在空中追隨。客車開到戈恩辯護律師的事務所。戈恩換上西服，停留片刻後乘車離開。



日本媒體在報道中突出“化裝保釋”和“穿工作服”；一些攝影記者查看自己拍攝的照片，以確認從拘留所裡出來的人是戈恩。



戈恩乘坐的小客車掛琦玉縣車牌，車頂上有貨架，車身寫著琦玉縣一家塗裝企業的名稱。這家企業的人告訴《朝日新聞》，不知道企業方面與戈恩有什麼關係。戈恩戴的帽子上印著琦玉縣一家鐵道車輛維修企業的名稱，這家企業同樣否認與日產公司有業務往來以及與戈恩獲保釋有關聯。



報道援引一名法務省官員的話說，戈恩的“行頭”和所乘車輛由他的辯護律師準備，“從來沒有聽說過化裝保釋這類事情”。



《每日新聞》援引一名消息人士的話報道，辯護律師小組不想讓媒體知道戈恩獲保釋後的住所，因而想出這種做法。



【保釋條件嚴苛】



戈恩去年11月在東京被日本檢察機關逮捕，涉嫌在執掌日產期間少報大約90億日元收入（約合5.4億元人民幣）和把個人投資損失轉嫁給日產。



東京地方法院1月兩次駁回戈恩保釋申請，認定他可能出逃海外或銷毀證據。