美國藥管局局長將離職　為有更多時間陪家人

中評社北京3月8日電／ 美國食品和藥物管理局局長斯科特·戈特利布5日宣布下月離職，以便有更多時間陪伴家人。



戈特利布今年1月否認即將離職，多家媒體以“突然”一詞描述他的最新決定。



【回歸家庭】



戈特利布在給藥管局員工的信中寫道：“過去2年，除了必須與家人分離的挑戰，大概沒有任何一件事情能讓我脫離這個崗位。”



按照戈特利布的說法，他想花費更多時間陪伴住在康涅狄格州的妻子和3個孩子。



今年1月，一些媒體報道戈特利布打算離職。他在社交媒體“推特”上予以否認，說“我們今年將推進一系列重要政策”。



戈特利布現年46歲，是共和黨人。前總統喬治·W·布什執政期間，他是藥管局副局長。現任總統唐納德·特朗普2017年3月提名他出任藥管局局長，國會參議院同年5月通過這一提名。



戈特利布在藥管局的“工作表現”獲得共和黨和民主黨不少人士“好評”，緣於他提倡遏制青少年抽電子煙、為降低藥價加速審批仿制藥、為刺激新藥和新技術研發而鼓勵競爭。



衛生與公眾服務部長亞歷克斯·阿扎在一份聲明中說，戈特利布帶領下，藥管局審批創新療法和仿制藥的數量雙雙創下紀錄；同時，著力應對阿片成癮、煙草成癮和青少年抽電子煙等問題。



特朗普5日在“推特”提及戈特利布的不少“成績”，說他會“非常想念”後者。



【監管太多？】



多家媒體報道，特朗普提名戈特利布出任藥管局局長原本旨在放鬆部分監管，卻沒有想到他對青少年抽電子煙持強硬立場並呼籲更多監管。



藥管局數據顯示，越來越多美國青少年開始抽水果、糖果等口味電子煙，人數自去年以來增加75%。藥管局以“傳染”一詞描述這一現象。



戈特利布提議，應禁止便利店向青少年出售電子煙，網絡出售電子煙應對購買者提出更嚴格的年齡確認要求。他4日指認沃爾瑪公司、雜貨商店克羅格公司、藥店連鎖企業沃博聯等15家零售企業非法向兒童出售煙草製品。



只是，藥管局的提議遭到一些反監管團體和前藥管局官員強烈反對，認定過多監管將損害數以千計就業崗位，因而在2月聯名致函特朗普，要求總統“立即停止藥管局對電子煙產業的激進監管”。



戈特利布不贊同這些反對聲音。他5日在辭職信中再次提及希望遏制煙草消費。



就戈特利布的“接班人”，美國《華爾街日報》列出多個潛在人選，包括國家癌症研究所所長諾曼·沙普利斯和衛生與公眾服務部助理部長布雷特·吉魯瓦爾。



（來源：新華社）