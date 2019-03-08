涉腐醜聞發酵　特魯多急忙應對回應公眾質疑

中評社北京3月8日電／上月辭職的一名加拿大總理高級幕僚6日否認向前司法部長施加壓力、干涉一樁腐敗案件的處置。



隨著這樁涉腐政治醜聞發酵，內閣成員接連辭職，總理賈斯廷·特魯多和執政黨自由黨選情不妙。特魯多準備7日晚些時候發聲，回應公眾質疑。



【否認貓膩】



加拿大總理前首席秘書傑拉德·巴茨6日在眾議院司法委員會作證，否認曾經施壓前不久卸任的司法部長喬迪·威爾遜－雷布爾德，以幫助建築企業SNC－蘭萬靈集團公司逃避刑事處罰。



加拿大《環球郵報》報道，SNC－蘭萬靈集團公司涉嫌行賄、欺詐，試圖以支付罰款方式避免司法審理。傳言稱，特魯多辦公室多次要求威爾遜－雷布爾德對這家建築企業“網開一面”。



巴茨是特魯多的大學校友，相識超過25年，被視為特魯多最信任的助理。



巴茨作證時說，他去年12月5日與威爾遜－雷布爾德“簡短談過”這家建築企業的案子，但否認施壓。“我看不出來，我們那場簡短對話（對她）構成何種施壓。我堅持認為那是公事公辦，絕無貓膩。”



威爾遜－雷布爾德上周在議會作證時提到，11名內閣成員或其他高級官員4個月內總共聯繫過她20次，為那家建築企業說情。巴茨6日說，“那相當於每個月有兩次會面和兩通電話”，事關一家為加拿大提供9000個就業崗位的大企業，談幾次不算過分。



巴茨上月18日因為承受壓力而辭職，“堅決否認本人或者總理辦公室的任何人向威爾遜－雷布爾德女士施壓”。他說，考慮到“這一指認確實存在”，決定辭職以免干擾總理工作。



特魯多接受巴茨辭呈後在社交媒體留言，感謝他幫助自由黨贏得2015年議會選舉以及他出任總理首席秘書期間的貢獻。



【選情吃緊】



內閣成員近期接連辭職，令特魯多及其領導的自由黨選情吃緊。加拿大定於10月舉行議會選舉，自由黨所獲民意支持率下滑，僅略高於反對黨保守黨。



總理辦公室發言人說，特魯多打算7日晚些時候舉行記者會，預期會提及最新政治風波。但一些自由黨議員擔憂，特魯多沒有盡早回應公眾質疑，以至於內閣高級官員接連出走，政治風波一再發酵。



2月12日，退伍軍人事務部長威爾遜－雷布爾德突然宣布辭職，特魯多表示“吃驚、失望”。



加拿大媒體報道，威爾遜－雷布爾德拒絕為SNC－蘭萬靈集團公司開脫，沒過多久便丟掉司法部長一職，在1月14日內閣改組中轉任退伍軍人事務部長。她本次換崗被解讀為“降職”，因為退伍軍人事務部長在傳統意義上地位較低。



威爾遜－雷布爾德是特魯多政府“聲望最高的土著政要之一”。她後來承認，司法部長才是她“喜歡的職位”。



3月4日，國庫委員會主席簡·菲爾波特宣布辭去內閣職務，繼續留任眾議員，以示不滿政府對涉腐政治醜聞的處理方式。身為自由黨人，她是特魯多內閣的得力幹將之一。



（來源：新華網）