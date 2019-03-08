體罰學生致死　坦桑尼亞一名教師被判死刑

中評社北京3月8日電／坦桑尼亞一家法院6日判處一名小學教師死刑，緣由是這名教師去年8月體罰一名學生致死。



五年級學生斯佩里烏斯·埃拉迪烏斯家住坦桑尼亞北部卡蓋拉省，去年8月27日死亡，時年13歲。過世前數天，埃拉迪烏斯在學校遭到男教師雷斯皮修斯·穆塔贊吉拉毆打，緣由是這名教師懷疑他偷走一名女教師的錢包。這兩名教師受到謀殺罪指控。



卡蓋拉省省會布科巴一家法院認定，穆塔贊吉拉故意謀殺罪證據確鑿，判處死刑。不過，穆塔贊吉拉有權上訴。



主審法官拉梅克·穆拉查說，穆塔贊吉拉心懷惡意，對埃拉迪烏斯“下手”前早有預謀。他用木柴毆打埃拉迪烏斯，還用圓規扎，迫使後者承認偷女教師的錢包。



法院判定，那名女教師沒有合謀意圖，予以釋放。



一些兒童權益保護團體希望，這起案件有助於終結體罰這種懲教方式。



根據坦桑尼亞法律，學校可以體罰學生，但有限制。每次體罰均須由校方記錄。教師可以用輕質、有彈性的棍棒拍打學生手掌或屁股，最多打4下。如果學生犯有嚴重過失，校方可以借助“合理”方式教訓學生。另外，女學生須由女教師懲罰。



只是，許多教師經常忽略限制規定。一名女生2016年由於連續曠課，遭到體罰。4名教師強迫她脫掉內衣，用藤條毆打她。



（來源：新華網）