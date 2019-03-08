報告顯示：去年女性平均薪酬為6497元

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月8日電／ 近日，有招聘平台發布的《2019中國職場性別差異報告》報告顯示，2018年女性平均薪酬為6497元，薪酬均值為男性的78.3%。職位、行業、工作年限成為影響性別薪酬差異的前三個因素，而教育對減少性別差異起到正向作用。



報告稱，職位選擇是導致男女薪酬分化的最大因素。從男女雙方的求職特點來看，男性更偏向技術、銷售等工作強度大、薪酬回報高的崗位；女性更青睞行政、運營、市場等工作強度一般、薪資中等的均衡型崗位。



近兩年，越來越多的女性向高級技術、產品、管理等崗位湧入，但大部分高薪崗位中，男女比例關係依然呈現明顯失衡狀態。



但也有部分行業女性勞動者占據優勢，包括教育／培訓、婚慶／攝影和房產中介等，其中教育培訓行業中女性平均薪酬比男性高出7%。另外，餐飲、印刷包裝、消費品行業男女薪資差異不足10%，差距不大。



另有報告顯示，在過去五年中國從業者數量增速最快的五大職業（新媒體運營、前端開發工程師、算法工程師、UI設計師、數據分析師）中，有兩項的女性從業者增速高於男性，分別是新媒體運營和數據分析師，其中新媒體運營女性增速比男性高出6個百分點，而數據分析則高出16個百分點。這表明隨著就業市場的變遷，一批新興職業機會和技能需求對女性來說有一定優勢。



（來源：人民網）