女性消費貢獻越來越大　商家深挖女性消費市場

中評社北京3月8日電／今日是“三八婦女節”，記者發現，無論是線下的商場還是線上的電商平台紛紛借勢發力，有關“三八節”的促銷廣告鋪天蓋地，商家紛紛將這一女性節日作為春節後重新啟動消費市場的契機，深挖女性消費市場。



日護內衣化妝品折扣力度大



天貓、京東、網易考拉等電商網站早在2月底、3月初就拉開了“婦女節”促銷大幕，相關廣告鋪天蓋地。而與線上的火熱促銷相比，廣州線下商場的“婦女節”營銷也毫不遜色。



昨日，記者走訪廣州市場發現，多個商家已提前啟動“三八節”大促。如廣百百貨舉辦“廣百春季化妝品節”，華潤萬家啟動“3·8桃花女神節”等。廣州日報全媒體記者對比發現，日護、內衣及化妝品的折扣力度最大。



為了聚攏人氣，廣州不少購物中心甚至重金布展。如東方寶泰將舉辦“手鞠藝術展”，天河城則打造嶺南花卉盛宴。



有業內人士指出，近年來，女性消費對商場的貢獻越來越大，而“三八節”營銷也越來越被重視，商家紛紛將這一女性節日作為春節後重新啟動消費市場的契機，甚至是年度重要促銷節點。



近三成女性個人花銷占家庭收入30%以上



昨日，融360聯合騰訊理財發布的消費報告顯示，近四成中國家庭由妻子主要負責日常開支，超20%女性的個人月收入占家庭月收入總和一半以上。在個人消費占家庭消費比例上，每月個人消費超過家庭總消費三成以上的女性為27.01%，比男性多出近4%。



融360分析師指出，在消費升級背後，女性為之貢獻的力量不容小覷。



那麼女同胞們的錢究竟都花在哪裡呢？融360的調查顯示，在刨除飲食日用這類硬支出後，除了在服飾美容方面的支出與男性比例懸殊外，女性花最多錢用於自身教育培訓的比例，比男性多出超一倍。



（來源：人民網）