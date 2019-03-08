韓美軍演縮減為半島“鬆弦”

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月8日電／ 伴隨著3月4日韓美兩國代號為“同盟”的聯合指揮所演習開始，曾經廣為人知的“關鍵決斷”和“鷂鷹”韓美聯合軍演畫上句號，再加上此前宣告停止的“乙支自由衛士”演習，韓美雙方已叫停三大聯合演習。



韓美聯合軍演可以追溯到1953年朝鮮半島停戰之時。自那時起，韓美兩國每年都會舉行大規模聯合軍演。每年3至4月例行的“鷂鷹”脫胎於非常規作戰演習，後續引進聯合作戰和特種作戰理念，是兩國實際出動兵力和武器裝備的戰場機動演習。



相比之下，從2007年開始的“關鍵決斷”聯合軍演是以電腦推演為主，通過在韓美聯合司令部模擬多種情形來提升應對處置能力，演習一般持續2周左右。現如今，沿用58年的“鷂鷹”演習正式退出歷史舞台，“關鍵決斷”演習也更名為“同盟”演習。



韓美兩國國防部長表示，此次對訓練和演習進行調整是希望給旨在緩解半島緊張局勢，實現半島最終、完全、可驗證的無核化外交努力提供支撐。他們同時強調，韓美將繼續保持聯合防衛態勢，以應對所有可能的安全挑釁。



由於是2019年第一次韓美聯合軍演，首場“同盟”演習被命名為“19－1同盟”，重點是對韓軍2019年獨自行使作戰指揮權的能力驗證，是一項聯合指揮所演習，旨在凸顯加強韓美夥伴關係、提升韓國及周邊地區防禦力量的意志。



按照計劃，“19－1同盟”演習將從3月4日持續至12日，但不包括周末，因此實際演習只進行7天。作為指揮所演習，“19－1同盟”主要採用電腦模擬訓練方式，假設所有可能發生的危險情況，以危機管理和防禦訓練為主，不實際動用裝備。雖然此次演習有韓國國防部、聯合參謀本部、陸海空軍作戰司令部、韓美聯軍司令部、駐韓美軍司令部、美軍太平洋司令部等部隊參演，但與以往“關鍵決斷”演習相比規模大幅縮減，且專門取消了反擊訓練。



另一場“鷂鷹”演習則直接由貫穿全年的各類小規模演練所替代。美國國防部明確表示，韓美兩國的新型軍演將以規模較小的演習、兵棋推演和模擬訓練展開，主要涉及營、連等單位，主要是戰略、作戰和戰術演練。



韓國《京鄉新聞》、美國有線電視新聞網等媒體分析認為，長期以來，“關鍵決斷”和“禿鷲”兩項韓美聯合軍演都被視為“最典型的對朝敵視”政策。自去年半島局勢迎來緩和後，韓美政府曾在一段時間內對外暗示會改變有關軍演的名稱並縮小軍演規模。而在第二次“特金會”結束後正式對外宣布這一決定，意味著韓美均認為聯合軍演是必要之舉，但同時也有必要將軍演規模降到最小，以便給無核化談判提供助力。



路透社2日援引韓國政府人士的話透露，縮小軍演規模是韓美兩國早在第二次“特金會”舉行前就敲定好的，是韓美緩解對朝緊張局面採取的措施之一。同時，美國總統特朗普此前就對駐韓美軍和韓美聯合軍演的巨額開支頗為不滿，此次韓美軍演“縮水”符合特朗普一貫堅持的“省錢”要求。



面對韓美“主動示好”行為，朝鮮方面尚無明確表態，但這一做法無疑符合朝方需求。此外，從朝鮮積極拓展對外交往、密集展開元首外交的姿態也不難看出，朝鮮希望為其發展大計營造一個和平與安全的周邊環境。



（來源：人民網）