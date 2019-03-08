獨龍族代表談脫貧：腳踏實地打好脫貧攻堅戰

雲南省怒江傈僳族自治州貢山獨龍族怒族自治縣人大常委會主任、黨組書記馬正山代表（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日下午，十三屆全國人大二次會議第二場“代表通道”集中採訪活動在人民大會堂中央大廳北側舉行，邀請部分全國人大代表接受採訪。雲南省怒江傈僳族自治州貢山獨龍族怒族自治縣人大常委會主任、黨組書記馬正山代表就脫貧問題回答了記者提問，他表示，脫貧攻堅是一件大事，作為身在人大機關工作的人大代表，更應該扛起責任、下大力氣、腳踏實地打好脫貧攻堅戰。抓住精准和落實這兩個問題導向，加強監督，發揮人大代表在脫貧攻堅中的積極作用，推動邊疆少數民族地區脫貧致富奔小康。



以下為問答實錄：



瞭望周刊記者：我們知道獨龍族是一個人口較少的民族，生活在高山峽穀地區。請問馬正山代表，獨龍族群眾到明年能否如期實現脫貧目標？作為縣級人大常委會的主任，您覺得人大在打贏脫貧攻堅戰中發揮著怎樣的作用？



馬正聲：謝謝這位記者。今年春節期間，獨龍江鄉迪政當村村委會的獨龍族青年木金輝用手機在網上購買了一台小鋼琴，也許大家會說，這不就是網購嘛，值得在這裡說道嗎？獨龍族是從原始社會直接過渡到社會主義社會的民族，大家可以體會到獨龍族全族邁出這一步實在是太不容易了。過去獨龍江鄉一年時間裡半年是大雪封山的，與世隔絕，無法與外界聯繫。



隨著獨龍江鄉公路高黎貢山隧道的貫通，這樣的狀況結束了。為此，隧道貫通時，習近平總書記親自致信祝賀，獨龍人民深受黨的恩惠，生活在不斷改變。尤其是十八大以來，習近平總書記指出堅決打贏脫貧攻堅戰，獨龍人民更是發生了歷史性變革。



2015年1月20日，習近平總書記來雲南考察期間，看望怒江州少數民族群眾代表時特別強調，全面實現小康，一個民族都不能少。當時我在現場。今天我向全國人民、向習近平總書記匯報一個喜訊，去年年底作為人口較少的“直過民族”，獨龍族從整體貧困實現了整族脫貧，貧困發生率下降到了2.63%，獨龍江鄉1086戶群眾全部住進了新房，所有自然村都通了硬化路，4G網絡、廣播電視信號覆蓋到全鄉，種草果、采蜂蜜、養獨龍牛，鄉親們的收入增加了，孩子們享受著14年免費教育，群眾看病有了保障。



獨龍人民有這樣的幸福生活離不開黨中央的深切關懷，獨龍人民感黨恩、聽黨話、跟黨走。脫貧攻堅是一件大事，作為身在人大機關工作的人大代表，更應該扛起責任、下大力氣、腳踏實地打好脫貧攻堅戰。抓住精准和落實這兩個問題導向，加強監督，發揮人大代表在脫貧攻堅中的積極作用，推動邊疆少數民族地區脫貧致富奔小康。祝祖國越來越富強，人民越來越幸福！謝謝。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張爽 張心怡 後援記者：海涵 實習記者 胡振華）













