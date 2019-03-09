李明賢：韓國瑜是國民黨甜蜜的負擔

李明賢。（中評社 資料照） 中評社台北3月9日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨主席吳敦義將在4至5月決定要不要參選2020，並保留萬分之一徵召選項；國民黨台北市議員、前國民黨文傳會主委李明賢接受中評社訪問認為，吳現在一心想的就是讓國民黨重返執政，無論是坐轎或抬轎，都會全力以赴，不至於鬥個魚死網破。至於國民黨高雄市長韓國瑜則是國民黨甜蜜的負擔，最好的情況是韓若有意2020就跳進來初選，或是初選的人能證明自己跟韓差距不大。



李明賢認為，吳敦義應該會在領表前最後一刻才會表態要不要選，最晚應在4月中旬，但吳必須考量目前自己是主席，變成參賽者可能會被質疑球員兼裁判，因此若吳有意要選的話，可能會以請假，甚至辭去黨主席的方式參與，這會是個訊號。



李明賢畢業於中國文化大學新聞系，曾任《聯合報》、《自由時報》、《中國時報》記者，2015年朱立倫擔任黨主席時擔任國民黨副主委兼發言人，2017年升任文傳會主委，並在2018年6月辭去文傳會主委一職，投入台北市議員選舉，並成功當選。



李明賢接受中評社訪問時表示，吳敦義的想法是想提出一個勝利方程式，必須要提出最具有勝算、足以贏過蔡英文，甚至是無黨籍台北市長柯文哲的人，這個人必須是被攻擊面最小、最能經得起檢驗的人選。他認為徵召是備而不用，現階段而言並不一定會走到徵召。



李明賢說，過去他擔任過文傳會主委，跟了吳敦義1年，擔任記者時也採訪吳多年，吳始終強調自己是忠貞國民黨員，從2016年敗選後，吳這幾年來的唯一目標就是要讓國民黨重返執政，只要符合這個目標，即便最後初選提名不是吳，吳一定會盡心盡力全力協助輔選，他認為吳對國民黨熱愛的心，不會因為2020人選而改變。



李明賢加重語氣強調，“吳敦義絕對不可能出來硬選，或是鬥個魚死網破，這是媒體對吳的誤解”。他認為，吳敦義現在心裡想的是要怎麼讓國民黨贏，至於坐轎的是不是吳，並非重點，當然吳身邊很多抬轎的人會拱吳更近一步，但吳也都沒有說到底要不要選，他認為吳若獲提名，會全力競選，若民調、初選機制產生的是別人，也會全力輔選。

