人民代表大會制度優越性何在？範照兵答記者

河北省人大常委會黨組書記、常務副主任範照兵代表（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日下午，十三屆全國人大二次會議第二場“代表通道”集中採訪活動在人民大會堂中央大廳北側舉行，邀請部分全國人大代表接受採訪。河北省人大常委會黨組書記、常務副主任範照兵代表接受記者提問時就人民代表大會制度的生命力與優越性表達了自己的感受，他指出，人民代表大會制度的優越性，表現為其具有鮮明的獨創性、具有嚴謹的科學性、具有廣泛的人民性。



範照兵表示，我們都有這樣一個共同的感受，隨著中國特色社會主義不斷發展和壯大，中國人民的制度自信更加堅定。作為我國根本政治制度的人民代表大會制度，更顯示出巨大的優越性。人民代表大會制度的優越性，首先，其具有鮮明的獨創性。人民代表大會制度是中國這片土地上土生土長的，非常適合中國的國情，特色鮮明，非常管用。第二，它具有嚴謹的科學性。人民代表大會制度的建立是國家權力的產生、授予、行使和監督有機的組合起來了，非常科學、非常有效。第三，人民代表大會制度具有廣泛的人民性。人民代表大會和我們全體中國人息息相關，是人民當家作主的好制度。全國人大制定的現行有效的271部法規，關係到14億中國人的生產生活的方方面面，各級人大每年開展的多種形式的監督活動有效的保障了人民的權益。我們還有全國262萬各級人大代表常年和基層人民群眾聯繫在一起，反映群眾的呼聲，也有力推動了各級政府政策的完善和工作的改進。



他指出，制度好，國家和人民才能真的好。去年9月，全國人大常委會在石家莊召開了深入學習貫徹習近平總書記關於堅持和完善人民代表大會制度重要思想交流會。在全國人大的指導下，河北省人大正在利用河北省豐富的人大制度探索實踐的紅色資源，籌辦人民代表大會制度在河北的歷程展，就是要搭建起宣傳、展示人大制度的重要平台。我們歡迎社會各界屆時光臨指導。在此，我想建議，要加大人大制度的宣傳力度，使人大制度能夠進校區、進黨校、進社區，使這一中國人民自己創造的好制度發展好、完善好。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者：海涵 實習記者 胡振華）

