當大數據撞上貨車司機？羅鵬講述個中淵源

全國人大代表羅鵬（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日下午，十三屆全國人大二次會議第二場“代表通道”集中採訪活動在人民大會堂中央大廳北側舉行，邀請部分全國人大代表接受採訪。貴州省工商聯副主席、滿幫集團聯席總裁、貴陽貨車幫科技有限公司首席執行官羅鵬代表為大家講述了大數據應用於火車司機的精彩故事。



羅鵬先跟大家分享了一個真實的事。“這個事發生在唐古拉山口，一輛貨車、兩個司機，因為大雪封山，在山裡面困了差不多兩天，後來路通了，電瓶消耗完了，高原反應非常明顯，旁邊又沒有車，他們也沒有找到救援的點，他們只有通過平常用的貨運APP把救援信息數據發了出來，通過他們的位置數據和周圍貨車的行使軌跡數據，我們迅速地覆蓋呼叫了周圍160公里的272台貨車。由於要做電瓶的匹配，我們又把車的型號、品牌和年限的數據做了精准的推送，最終選了一台從那曲開到格爾木的貨車。兩個小時之後，被困的貨車司機被救了。如果沒有大數據，後果不堪設想，這就是大數據在物流這個傳統行業的一個典型的應用。”



他說，中國有3千萬的貨車司機，群體非常龐大，他們承擔著中國差不多70%以上的貨運總量。以前一個貨車司機從北方運蘋果到貴州遵義，運來之後一定要從遵義開著空車到貴陽，一二百公里，去貴陽物流園的小黑板裡面找貨，那兩三天的時間就過去了。現在他打開APP，所有的實時貨源數據一目了然，半天時間就可以搞定，他一年至少可以省一萬公里以上的空駛帶來的柴油消耗，至於這過程當中的路費、油費、保險費、住宿費等等也都節省了。



羅鵬表示，今天，大數據在點點滴滴的改變著貨車司機的生活，他們可以通過精准的長跑路線的匹配，辦一張ETC卡，享受ETC折扣，一年可以至少節省1萬塊錢的路費。他們也可以通過價格數據跟位置數據的精准匹配，使得自己找到附近最近的、價格最優惠的，同時質量又有保證的油站，他們通過這樣的方式一年可以省將近1萬塊錢的油費。

