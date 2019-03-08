賣麻豆文旦拚勝選　謝龍介強打經濟牌

謝龍介邀麻豆柚農、通路商到麻豆代天府簽約採購50個貨櫃麻豆文旦。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月8日電（記者 趙家麟）台南“立委”補選進入最後一週，中國國民黨提名人謝龍介持續強打農產行銷經濟牌。9日邀麻豆柚農、通路商到麻豆代天府簽約採購50個貨櫃，並在神前立誓保證產銷品質信用。



“立委”補選有新北、台南、彰化、金門等四地，3月16日投票 ，其中，深綠票倉的台南與新北，藍綠選情緊繃。謝龍介在台南強“拚經濟、顧腹肚、挺基層、打通路”，特別強調農漁產通路，藍綠選戰也在“政治訂單”上激烈攻防。



謝龍介下午在選區的麻豆代天府，安排了採購與生產方的簽約儀式。為了反駁對方“假訂單”的質疑，特別先邀請買賣雙方先到王爺神前下跪立誓，然後當場簽約、交付50萬元（新台幣）訂金。



麻豆文旦要中秋前才是產季，50萬台斤的訂單簽約儀式，現場有二、三百位麻豆柚農、民眾見證，現場響起熱鬧掌聲。



代表採購方的蔣姓業者表示，他是陸軍官校專修班40期校友，和韓國瑜是同學，目前在上海做通路，這批文旦未來將銷往大陸長三角，他對台南麻豆文旦的品質深具信心。



這40萬台斤的訂單，約50個貨櫃，品質規格在今天的簽約書中都有明訂，訂金50萬元。出貨前10日先付30%，交貨當天70%的尾款。