董明珠：中國的製造業要有使命感、責任感

全國人大代表董明珠（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日下午，十三屆全國人大二次會議第二場“代表通道”集中採訪活動在人民大會堂中央大廳北側舉行，邀請部分全國人大代表接受採訪。廣東省珠海格力電器股份有限公司董事長、總裁董明珠代表就如何培養自主創新人才回應了記者關切。



董明珠表示，中國製造在轉型的時期，最重要的就是製造業能夠創新，具有創新的能力才能改變我們過去傳統的生產模式。我想和大家分享的是，習近平總書記去年到格力電器視察的時候，給我們充分的肯定，說格力電器做到了真學真懂真信真用。但是格力電器認為，對於中國製造業來講，這“四個真”只是製造業的一個新的開始，中國製造要走向世界，必須解決的核心問題就是創新能力。



她指出，過去的製造業是依賴於別人的技術，關鍵的核心部件都是依靠購買來進行組裝而成為中國的產品，但是今天已經發生了根本的變化。以格力電器為例，因為它具有強大的創新能力，已經從一個簡單的“黑燈工廠”到今天創造、設計黑燈工廠。2018年，大家都認為經濟下行壓力特別大，而在這樣的一個情況下，格力電器增長了500億，增長率達到了33%，實際上支撐這個增長的關鍵就來源於格力電器走了一條自主創新、自力更生的道路。



董明珠說，如何自主創新、自力更生，我們有不同的選擇，我們可能選擇的會是讓自己有技術、引進人才，這是一個方法。而格力電器看到的是更長遠的自主培養人才，所以格力電器現在有14個研究院，有1.3萬個技術開發人員，同時有近千個實驗室。有了這樣的硬件和軟件，企業更多的是搭建這樣的平台給更多的有夢想的年輕人，給他們創造機會，這就是格力電器能夠從過去單一的空調生產，到今天已經進軍裝備和模具企業的原因。現在它的模具已經可以服務於不同行業的需求，裝備、數控機床已經達到數百種，最高的轉數可以達到4萬轉，這些都體現了企業的核心競爭力。

