厲莉：希望融資不再是一座高山

全國人大代表厲莉（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日下午，十三屆全國人大二次會議第二場“代表通道”集中採訪活動在人民大會堂中央大廳北側舉行，邀請部分全國人大代表接受採訪。北京市房山區人民法院民二庭庭長厲莉代表表示，審理一個金融案件就是評價一種金融行為。我們法官就是要通過高質效的金融司法供給，為優化營商環境來提供司法保障，希望經過大家的共同努力，融資不再是一座高山。



厲莉表示，在2015年，全國法院受理的民間借貸案件是140餘萬件，但是到了2018年，這個數字就上升到了220餘萬件，並且非法放貸行為為這種案件的審理增加了難度。我在去年兩會上提出將非法放貸入刑，以及在民法典中區分經營性借貸和一般性借貸的建議。今年在此基礎之上，我還提出了對該類行為要加強行政監管，並且呼籲《非存款類放貸組織條例》要盡快出台。



“其實，在我們和相關領域的溝通和交流當中，大家也普遍認為，民間資本市場對於緩解融資難和融資貴的問題還是具有一定的促進作用的，但是非法放貸行為嚴重擾亂了市場秩序和生態，向他們借錢無異於飲鴆止渴。我們在司法實踐當中也發現，有相當一部分小微企業破產就是從借高利貸開始的。我們說司法作為一種事後評價機制，其實大家所看到的對個案的定紛止爭只是它的顯性價值，而它的內在價值在於通過對個案定紛止爭來樹立規則，引導和規範行為。我一直認為，審理一個金融案件就是評價一種金融行為。我們法官就是要通過高質效的金融司法供給，為優化營商環境來提供司法保障，”她說。



最後，厲莉希望，經過大家的共同努力，融資不再是一座高山，所有的企業都能迸發出無窮的活力，為經濟社會的發展貢獻力量。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者：海涵 實習記者：馮帆）



