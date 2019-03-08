中國企業如何參與“一帶一路”？曾光安這樣建議

全國人大代表曾光安（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日下午，十三屆全國人大二次會議第二場“代表通道”集中採訪活動在人民大會堂中央大廳北側舉行，邀請部分全國人大代表接受採訪。廣西柳工集團有限公司董事長、黨委書記曾光安代表指出，“一帶一路”倡議是為中國製造業國際化提供了一個歷史性的機遇，具體體現在兩個方面——



第一，在“一帶一路”的沿線國家和地區，我們的裝備製造業具有一定的優勢，加上它們的市場需求與中國極為相似。中國的製造企業完全有可能把中國的產品、服務輸送到“一帶一路”的這些國家和地區，這就能夠進一步地拓展中國製造企業的市場空間。



第二，在企業進行國際業務開拓的時候，對我們的產品研發、管理、製造以及營銷都會帶來一些新的挑戰。這些挑戰會進一步使企業的水平和能力提升，特別是在產品力、技術創新以及營銷方面，進一步推動企業的轉型升級和我們高質量的發展。



他指出，企業特別是國際市場的開拓，首先需要的是戰略遠見和戰略定力。“一帶一路”很多國家和地區情況比較複雜，市場不是很明朗，所以需要企業的領導者對市場有深刻的洞察、客戶基礎，包括政治經濟的形勢。一旦我們開始開發國際市場，我們認為，最重要的就是要有堅強的意志。因為國際市場不是一帆風順的，也不是一蹴而就的，需要我們面對各種挑戰時，能夠保證堅強的戰略決心。



第二，我們在海外如何去尋找合作夥伴，我想這一點至關重要。“一帶一路”國家和地區有大、有小，我們的經驗是在一些戰略性的大國，比如俄羅斯、印度、土耳其這樣的國家，必須要有多個代理商，渠道必須要多元化。中小型的國家或地區，我們可以找一個代理商進行扶持，就能夠開拓市場。而這一點，我想也是柳工的經驗。

