貧困地區怎開網店？人大代表現身說法

全國人大代表梁倩娟（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日下午，十三屆全國人大二次會議第二場“代表通道”集中採訪活動在人民大會堂中央大廳北側舉行，邀請部分全國人大代表接受採訪。甘肅省隴南市徽縣“隴上莊園”淘寶網店負責人梁倩娟代表結合自己的親身經歷，分享了貧困地區開網店的故事和經驗。



梁倩娟從她是如何成為一名電商講起，“2013年以前，我是在廣東惠東打工，那個城市、那裡的人教會了我很多，讓我開闊了眼界。但是源於對家鄉的一種感情，源於家鄉隴南大力發展電子商務的召喚，我就辭職回到了隴南。我的父母也是農民，我在農村長大，在家鄉有這麼一句話，說‘早知有隴南，何必下江南’，說明我們隴南的生態環境非常好，農特產品豐富。”



“但是前些年，這些優質的農特產品要麼賣不出去，要麼價格就非常低廉。在回來老家之後，我就立即投身到了電子商務的學習和實踐，參加市縣組織的培訓，終於在各個組織的指導和幫助下，我的店鋪‘隴上莊園’開張了。我到現在還記得，在剛開始做電商的時候村民的不解和疑惑，但是現在，就連我們村子裡的老人都知道原來真的可以在網上賣東西，原來真的可以通過網絡把農特產品賣出去，能有份收入，”梁倩娟說。



起初，做網店的時候，梁倩娟一年的銷售額也就幾萬塊錢，但是隨著不斷地優化淘寶網店，她又增加了其他平台方面的擴展，比如說微信朋友圈、農產品眾籌，銷售額翻了好多倍。現在隴南的橄欖油、花椒、木耳、香菇、核桃、銀杏等優質農特產品，包括村民自己的土蜂蜜、土雞蛋等都在她的店裡面都有展示。

