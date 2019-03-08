世衛推出全面改革　以實現“三個十億”目標

中評社北京3月8日電／世界衛生組織日前公布了該機構有史以來最廣泛的改革措施，以實現“三個十億”目標為改革核心，更加高效地發揮其作為全球公共衛生領域權威的作用。



據公報介紹，世衛組織今後5年戰略計劃的核心內容是實現“三個十億”目標，即全民健康覆蓋受益人口新增10億人，面對突發衛生事件受到更好保護的人口新增10億人，健康和福祉得到改善的人口新增10億人。



機構設置方面，世衛組織將採用新的結構和運作模式以協調總部、區域辦事處以及國家辦事處的工作，同時設立一個新的“首席科學家部門”，以加強核心科學和標準制定工作，確保將前沿科技發展用於改善全球健康。



世衛組織還計劃成立新的“應急準備部門”和“數字衛生部門”。前者作為現有緊急情況應對部門的補充，將更好地支持各國預防並減輕疫情或其他健康危機帶來的影響；後者則幫助各國利用數字技術和人工智能來促進公共衛生事業。



根據戰略目標，世衛組織計劃採用新的籌資舉措以減少對少數大型捐助者的依賴，並設立新的“數據、分析和行動部門”來監測“三個十億”目標的實施進展。



據介紹，世衛組織新的結構和運營模式將以規劃、應急、對外關係及業務活動為四大支柱，分別針對全民健康覆蓋、緊急情況應對、資源調配內外溝通和關鍵部門職能這四個領域提供支持。



世衛組織總幹事譚德塞說：“變革計劃不僅僅是建立新的結構，而是改變世衛組織的基因，以便在服務人們的生活方面帶來可量化的影響。”他說，世界已經發生變化，因此世衛組織也發出新的使命宣言：增進健康，維護世界安全並為弱勢人群服務。



來源：新華網