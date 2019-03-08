台商蔣成龍：麻豆文旦是極品　進大陸有市場

蔣成龍（中）。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月8日電（記者 趙家麟）中國國民黨台南“立委”補選候選人謝龍介8日在台南媒合了50個貨櫃的麻豆文旦，預計今年中秋前銷往大陸長三角。採購方、在上海經營商品通路的蔣成龍接受中評社訪問表示，訂單總計要70萬台斤，只要品質好，他對麻豆文旦打開大陸市場絕對有信心。



蔣成龍是陸軍官校專修班40期的校友，與中國國民黨籍高雄市長韓國瑜是同學。在上海經營商品通路貿易已有20多年。8日到台南麻豆代天府簽約採購文旦，許多同期校友特別舉了旗子來助陣。



蔣成龍向中評社表示，此次採購麻豆文旦，一來是表達挺同學韓國瑜，二來，知道謝龍介在台南“立委”補選，為地方的柚農找出路，看了很感動，也得知去年媒體報道台灣的柚子最後有200萬斤丟棄，非常的心痛。



他指出，決定這次要採購台南麻豆文旦，也是因為10年多他曾經嚐過麻豆文旦，果香滋味令人難忘，認定麻豆文旦確實是文旦中的極品，行銷大陸，一定有很大的市場。



蔣成龍說，他以台灣行口的價格加10%向台南麻豆柚農採購，只要是品質好的文旦，每箱多個幾塊錢人民幣不是大問題，下訂採購，70萬斤在上海長三角要銷售，絕對不是問題。



他指出，文旦及台灣農特產品的外銷，利潤多少是一回事，重要的是透過產銷調節，可以穩定台灣內需市場的價格，讓農漁民的生活收益得到保障。