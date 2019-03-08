展望今後一年工作　栗戰書：六大任務

全國人大常委會委員長栗戰書（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日下午，第十三屆全國人民代表大會第二次會議在人民大會堂舉行第二次全體會議。全國人大常委會委員長栗戰書作全國人大常委會工作報告，栗戰書表示，2019年是中華人民共和國成立70周年，是全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標的關鍵之年。常委會要高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，牢固樹立“四個意識”，切實增強“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，緊緊圍繞統籌推進“五位一體”總體布局、協調推進“四個全面”戰略布局，堅持穩中求進工作總基調，貫徹新發展理念，著力提升立法、監督、代表工作、對外交往和自身建設水平，努力開創新時代人大工作新局面——



一是堅持不懈推進憲法實施和監督工作。憲法的生命在於實施，憲法的權威也在於實施。要通過健全法律制度、完善法律體系落實憲法制度，通過實行正確監督、有效監督保證憲法法律實施。落實憲法宣誓制度，組織好國家憲法日活動，推動實施“七五”普法決議，深入開展憲法宣傳教育活動。加強憲法理論研究。落實憲法監督制度，健全合憲性審查工作機制，加強備案審查工作。建成全國統一的備案審查信息平台，推動地方人大信息平台延伸到設區的市、自治州、自治縣。



二是努力提高立法工作質量和效率。認真貫徹習近平總書記全面依法治國新理念新思想新戰略和黨中央立法決策，深入推進科學立法、民主立法、依法立法，發揮人大及其常委會在立法工作中的主導作用，全面落實常委會立法規劃和年度立法計劃，積極推進重點領域立法，統籌做好立改廢釋工作，既要求數量更要重效果，確保立一件成一件，以高質量立法保障和促進高質量發展，努力使每項立法都反映群眾意願、得到群眾擁護，讓人民群眾在每一項法律制度中都感受到公平正義。



今年要抓緊制定修改深化市場化改革、擴大高水平開放急需的法律，加快推進民生、國家安全、知識產權保護、社會治理、生態文明建設等領域的立法，落實稅收法定原則，完善國家機構有關法律制度。集中力量落實好黨中央確定的重大立法事項，包括審議民法典，制定刑法修正案（十一）、基本醫療衛生與健康促進法、房地產稅法、出口管制法、社區矯正法、軍民融合發展法、退役軍人保障法、政務處分法，修改證券法、現役軍官法、兵役法、人民武裝警察法、全國人民代表大會組織法、全國人民代表大會議事規則，生物安全法、長江保護法等立法調研、起草，都要加緊工作，確保如期完成。

