鄭文燦：盼美國支持台灣參與聯合國周邊組織

鄭文燦拜會佛羅里達州的聯邦眾議員的Ted Yoho。(照片：鄭文燦臉書) 中評社台北3月8日電／民進黨籍桃園市長鄭文燦2月28日到3月11日訪問美國洛杉磯、華府及紐約等城市。日前訪問華府時，會晤白宮、國防部及國務院的官員，以及到美國國會山莊拜會參眾議員。他今天也在臉書PO出拜訪照片，並提到希望美國能支持台灣參與聯合國周邊組織，便是拜會議員的目的之一。



鄭文燦受到美方高規格接待受矚目，他今日在臉書發文談到“拜會國會議員在幹嘛”。鄭文燦說，拜會聯邦參眾議員，是華府三天主要的行程之一，我們向友台議員表達感謝，同時跟其他議員介紹台灣的現況。



鄭文燦談到，除了WHO，國際民航組織ICAO、國際刑警組織Interpol，也不應該將台灣排除在外，台灣的加入有助於區域發展，我相信，台灣在國際社會可以很有貢獻。希望美國能支持台灣參與聯合國周邊組織，便是拜會議員的目的之一。



他說，三天下來，我在華府共拜訪2位參議員、9位眾議員、5個智庫，以及聯邦眾議院院長Nancy Pelosi辦公室，希望美台雙方在區域安全、民主與經濟上的合作更緊密。



鄭文燦列出3月6日拜訪的眾議員名單：Representative Mike Levin、Congressman Ami Bera、Congressman Ted Yoho、Grace Napolitano、 Jennifer Gonzalez-Colon等。