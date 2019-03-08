韓國瑜出席高雄婦女節　出現小插曲

韓國瑜出席“2019婦女節”活動跟450多位婦女朋友進行大合照。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月8日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜今天下午出席高雄市立總圖書館的“2019婦女節”活動，不過韓遲到了45分鐘才到，耽誤原本的婦女朋友電影欣賞時間，致詞到一半被民眾抱怨“看電影了！”不過底下也有人喊“繼續說沒關係！”大家也鼓掌沒給市長難堪，韓也立刻回應耽誤大家寶貴時間，做完結尾後進行大合照，成為活動中的小插曲。



今天是三八婦女節，韓國瑜趁著下午的時間，出席在高雄市立圖書總館舉辦的“2019高雄婦女節”，並且來為“女能、女力，偏鄉婦女出擊主題影展”系列活動拉開序幕，7樓會議廳也湧入超過450位民眾。不過原本韓國瑜表定下午兩點到場致詞，兩點半進行電影欣賞，卻因為行程耽誤關係，延宕了45分鐘才趕到會場，不過還是受到與會民眾以及婦女朋友的熱烈拍手歡迎，韓國瑜也立刻上台致詞，來幫市民跟婦女朋友加油打氣。



韓國瑜致詞表示高雄有許多偏鄉地區，未來會注重偏鄉的發展及照顧弱勢朋友，也跟底下民眾強調“高雄市的氣氛從這一刻已經改變”，今年開始高雄湧入許多來自海內外的觀光客，期許大家產生共識，讓觀光客想要一來再來。韓國瑜話夾子停不下來，開始開大家報告市政要來解決流浪犬、公園環境、柏油路等問題。



不過底下民眾似乎有人等得不耐煩，有人突然大喊“看電影阿！”韓國瑜一聽連忙問旁邊的主持人“時間到了嗎？我不曉得時間是不是到了？”回過頭跟民眾說“沒關係，沒關係，我馬上給你電影。”底下民眾有人說“慢慢講沒關係。”接著許多支持民眾開始鼓掌表達支持市長繼續講。韓說“如果打擾到婦女朋友時間，沒關係，我就報告到這邊。”主持人則緩頰可以請市長做個結尾。韓又說“對不起沒注意到時間，祝福所有偏鄉地區婦女姊妹們，妳們真的很辛苦。市府未來要好好拚經濟，來投資下一代並照顧弱勢族群，祝大家佳節快樂，平平安安。