北京市市長：北京將高水平規劃建設城市副中心

中評社北京3月8日電／3月7日上午，十三屆全國人大二次會議北京團舉行開放團組全體會議。會後，市委副書記、市長陳吉寧，副市長、北京冬奧組委執行副主席張建東，清華大學校長邱勇等9位代表現場接受58家中外媒體、98名記者的集體採訪，代表們分別回答了關於京津冀協同發展、冬奧會籌辦、全國科技創新中心建設等方面的熱點問題。



陳吉寧在回答記者提問時談到了五年來京津冀協同發展取得的顯著成效，並著重介紹了制定和實施北京市城市總體規劃，大力推進疏解整治促提升專項行動，高水平規劃建設北京城市副中心，交通、生態、產業等重點領域率先實現突破幾個方面的情況。



陳吉寧表示，下一步，北京將準確把握責任和使命，以首善標準推動京津冀協同發展取得更大突破。



北京關停退出一般製造企業2600多家



“去年全市人口減少16.5萬，其中中心城區減少了40多萬。城鄉建設用地減量34平方公里，建設面積減少了1200多萬平方米，我們城市的勞動生產率提高到每人24萬左右，我們發展的效率在提高。經濟總量上了一個新台階，達到3萬億，經濟結構更加優化。”全國人大代表、北京市委副書記、市長陳吉寧介紹，這都是高質量發展的標誌性指標。



北京的大城市病問題有所緩解，如空氣污染明顯改善，地下水在逐步回升，交通惡化的趨勢得到遏制，大城市病在逐步破題。



去年，在疏解整治促提升專項行動方面，北京制定實施嚴格的新增產業禁限目錄，把這個目錄更加精細化，更加有針對性，累計不予辦理工商登記2.1萬件，關停退出一般製造業企業2600多家，特別是疏解提升市場和物流中心680多家。



“在這個過程中，我們也在推進部分高校和醫療資源向新城區布局，搬到中心城外的新校區的師生現在超過了3萬人。天壇醫院實現了整體搬遷。”陳吉寧說，中心城區優質的教育和醫療資源也在向周邊布局，實現京津冀更好的公共服務資源共享。