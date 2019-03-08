A股大幅回調　滬指跌逾4%失守3000點

中評社香港3月8日電／本週最後一個交易日，A股全線大幅回調。上證綜指失守3000點整數位，錄得逾4%的跌幅，深證成指跌幅也超過了3%。行業板塊集體收跌，前期表現強勢的券商板塊當日領跌。



新華社報道，今日上證綜指以3038.34點大幅低開，全天都在陰線區域弱勢運行。早盤滬指上行至3075.05點後開始震蕩走低，午後跌破3000點整數位。尾盤滬指以接近全天最低點的2969.86點報收，較前一交易日大跌136.56點，跌幅高達4.40%。



深證成指收報9363.72點，跌314.39點，跌幅達到3.25%。“中小創”表現相對抗跌，創業板指數跌2.24%至1654.49點，中小板指數收報6081.05點，跌幅為2.61%。



伴隨股指重挫，滬深兩市個股普跌，上漲品種總數不足400只。不計算ST股，兩市70多只個股漲停，跌停個股則超過200只。



除飼料板塊逆勢收漲外，其餘行業板塊均告下跌。前期表現強勢的券商板塊領跌，且整體跌幅高達逾8%。多元金融、葡萄酒、公共交

通、保險板塊跌幅也超過了7%。



滬深B指同步大幅回調。上證B指跌3.43%至301.14點，深證B指跌2.76%至987.25點。



滬深兩市延續放量態勢，分別成交5256億元和6585億元。



經過前期的連續攀升之後，短期獲利盤回吐壓力加大。近期多地證券監管機構開始關注場外配資等風險，受多因素影響，A股放量回調。