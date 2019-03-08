蔡政府購F16V戰機　朱立倫：支持合理軍購

朱立倫認為台灣的建軍策略應該發展資安戰力。（朱立倫臉書） 中評社台北3月8日電／為因應兩岸局勢多變，傳出蔡政府上週三已對美國提出軍購案，預計購買66架F－16V戰機，加上人員訓練、後勤補給與相關彈藥，總計約130億美金，相當於3900億台幣。爭取國民黨2020提名的前主席朱立倫8日在臉書表示，支持國防，也支持合理的軍購，有限的國防軍費，必須要妥善分配，才能極大化台灣的防衛力量 。



朱立倫臉書全文如下：



我們支持國防，也支持合理的軍購，有限的國防軍費，必須要妥善分配，才能極大化台灣的防衛力量 。



身為領導者，一方面要做國防的準備，一方面也應該窮盡一切努力，避免戰爭的風險。



“不對稱作戰”是現代戰爭的主流思維，包括了資訊戰、網路戰，“資安國防”的建立，才是戰爭中各項指揮仍能運作順暢的關鍵。這次參訪矽谷的Palantir技術公司，就是全球頂尖的資安提供者。他們很早就了解到，以資訊為主的戰爭是未來趨勢，國防必須“資安導向”，與國防科技緊密結合。



這也應該是我們的建軍策略。台灣有資安的人才與產業，“資訊戰”才是我們的優勢，傳統的軍備競賽，反而會拖垮台灣的腳步。



放眼全球，美國、以色列與台灣，最有條件發展“資安戰力”。這是國防的準備，也是世界級的商機。

